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  4. Tepki çeken terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındı

Tepki çeken terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.09.2024 18:23
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lise öğrencisi olan B.Y. sosyal medya hesabı üzerinden terör propogandası yaptı. Terör örgütü PKK'yı destekleyici nitelikte ifadeler kullandığı paylaşımları sonrası B.Y. gözaltına alındı.

Bu paylaşım üzerinde sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan B.Y., durumun ihbar edilmesiyle Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER...

Yapılan incelemelerde, B.Y.’nin terör örgütü PKK’nın propagandasını yaparak, bu tür içerikleri sosyal medya üzerinden yaydığı belirlendi. Sosyal medya hesabının incelendiğinde terör örgütü PKK’ya övgüler dolu içerikleri olan B.Y. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Kaymakamlığı da lise öğrencisi olduğu öğrenilen B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Tekirdağ
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