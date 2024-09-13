Tepki çeken terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındı

Bu paylaşım üzerinde sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan B.Y., durumun ihbar edilmesiyle Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER...

Yapılan incelemelerde, B.Y.’nin terör örgütü PKK’nın propagandasını yaparak, bu tür içerikleri sosyal medya üzerinden yaydığı belirlendi. Sosyal medya hesabının incelendiğinde terör örgütü PKK’ya övgüler dolu içerikleri olan B.Y. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Kaymakamlığı da lise öğrencisi olduğu öğrenilen B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)