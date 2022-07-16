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  4. Tepki çekmişti! Çirkin paylaşım yapan 2 doktor açığa alındı

Tepki çekmişti! Çirkin paylaşım yapan 2 doktor açığa alındı

16.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da pratisyen hekim olarak görev yapan U.G. ve S.Ö. twitter hesapları üzerinden İlçe halkına yönelik çirkin paylaşımlarda bulundu. Doktorların yaptığı paylaşımlar tepki toplarken haklarında idari soruşturma başlatıldı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi.

Tepki çekmişti! Çirkin paylaşım yapan 2 doktor açığa alındı

Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi’nde görev yapan pratisyen hekim U.G. sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. U.G.’nin paylaşıma Gölköy Devlet Hastanesi’nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de çirkin bir yorumda bulundu.

AÇIĞA ALINDILAR

İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Tepkiler üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi.

dr

(DHA)

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Ordu
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