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Tepki çekse de İspanya'da ötanazi yasallaştı

26.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan ve 18 Mart'ta yasallaşan ötanazi kanunu yürürlüğe girdi. Kanuna tepki gösterenler olsa da İspanya, ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu.

Tepki çekse de İspanya'da ötanazi yasallaştı

İspanya'da 20 yıldan fazla süredir tartışmalara yol açan ötanazi yasasının yasallaştırılmasına yönelik kanun teklifi 18 Mart’ta parlamentoda kabul edilmişti. Sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan ötanazi kanunu bugün yürürlüğe girdi.

ÖTANAZİ ŞARTLARI

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayınlanan bildiride, "Bu konuyla ilgili mevcut toplumsal talebe yanıt verdik. Yasada ötenaziye başvurunun sınırlandırılmasına yönelik garantiler var. Ciddi ve tedavisi olmayan bir hastalığı olan veya kronik ağrıdan mustarip herhangi bir kişinin ölmek ve dayanılmaz acılardan kaçınmak için tıbbi yardım talep edebileceği öngörülüyor” denildi.

Yasaya göre, İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük, tedavisi olmayan çaresiz hastalıklara yakalananlar istekleri doğrultusunda ötanazi talep edebilecek. Yazılı olarak ve hiçbir baskı altında kalmadan yapılan talebin 15 gün sonra yenilenmesi gerekiyor. Doktorlar, kriterlerin karşılanmadığını düşünürse talebi reddedebilirken, vicdani ret iddiasında da bulunabilir.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Katolik Kilisesi ve muhafazakar partiler ise yasanın yürürlüğe girmesine tepki gösterdi. Aşırı sağcı Vox Partisi, yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İSPANYA ÖTANAZİNİN YASALLAŞTIĞI 8. ÜLKE

Öte yandan İspanya, dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu. 2019'da yapılan kamuoyu yoklamasına göre İspanyolların neredeyse yüzde 90'ı ötenazinin suç olmaktan çıkarılmasından yana.

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İspanya
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