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Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:09 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kafasında kurtçukların türediği yaşlı adamın kaldığı bakım evi ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kafasında kurtçukların türediği yaşlı adamın kaldığı bakım evi ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Kentte bir bakım evinde geçen yıl hayatını kaybeden Mehmet M.'nin (92) kafasının arkasındaki yara içerisinde kurtçukların türediğini gösteren video görüntüsü ile bir yatakta 2 hastanın ve yerde yatan kadın hastanın fotoğrafları sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, basına da yansıyan görüntü ve iddialar üzerine bakım evi hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
BAKIMEVİ MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan görüntülerin kaydedildiği Çınar Konağı Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi Müdürü Lütfi Köse de yazılı bir açıklama yaparak görüntülerin medyaya kasıtlı bir şekilde servis edildiğini öne sürdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenli denetlendiklerini ifade eden Köse, açıklamasında şöyle dedi:
"Yeni çekilmiş gibi gösterilen o görüntüler 6 Mart 2018 tarihinde cep telefonu ile kameraya alınmış ve bugün istediğini elde etmek için kullanılan bir görüntüdür. 6 Mart 2018 tarihinde bahsi geçen hasta, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ağır engelli raporu, yaklaşık 10 santimetre civarında açık yarası bulunan ve kanser hastalığı nedeniyle, hastanede tüm tedavileri yapıldıktan sonra bakımını üslenecek herhangi kimsesi olmadığı için bakım merkezimize yatırılmıştır. 92 yaşında olduğu tespit edilen ve bakım merkezimize açık yara ülseri ve kanser hastası olarak gelen bu hastamızın hem açık yarası hem de mevcuttaki diğer hastalıkları sebebiyle tarafımızca düzenli aralıklarla hastanelere götürülerek tedavisi yaptırılmıştır. Bakım merkezimizde doktorların reçete ettikleri tedaviler sağlık personellerimiz tarafından titizlikle uygulanmıştır. Hasta, kanser hastalığı sebebiyle götürüldüğü hastanede 40-50 gün kadar tedavi görmüş, 28 Temmuz 2018 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Ölüm raporunda normal ölüm olarak geçen bu hastamızla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı incelemenin ardından bir kusur veya ihmalle karşılaşmamıştır.
Kahramanmaraş’ın en elit kurumlarından biri olan Bakım Merkezimizde 100’ün üzerinde yaşlı ve engellimiz bulunuyor. Kurumumuzda hiçbir personel hiçbir misafirimize insanlık dışı davranmamaktadır. Ayrıca yine bazı medya kuruluşlarında yer alan aynı yatakta iki hasta kalıyor şeklindeki haberlerde gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 144 yatak kapasitesine sahip Bakım Merkezimizde 103 yatılı misafirimiz kalmaktadır. Bu haberden de anlaşıldığı gibi kurumumuzu yıpratmak için oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları amacına ulaşamayacaktır. Oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları ile ilgili de tüm yasal haklarımızı kullanacağız."

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