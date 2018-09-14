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Tepki gösterdiği şoför hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü kendisine gösterdiği tepki sonrası rahatsızlanan yolcuyu yaptığı ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürdü - Özel halk otobüsü şoförü Cem Kılıç: - "Yolcunun aniden rahatsızlandığını diğer yolcular söyledi. Dörtlüleri yakıp kenara yanaştım. Hastanın yanına giderek kontrol ettim, diline baktım. Yan çevirdim ve kalbini kontrol ettim. Daha sonra yolcuyu hastane aciline teslim ettikten sonra güzergaha geri döndüm" - Erzincan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Polat: - "Şoför arkadaşların öncelikle araçlarda rahatsızlanan yolcularını hiçbir güzergah ve dakika düşünmeden en yakın sağlık birimine ulaştırmalarını istiyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, özel halk otobüsü şoförü Cem Kılıç, kendisine öfkelenerek tartışmaya başlayan ve daha sonra rahatsızlanan yolcuyu yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Kentte 8 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü şoförü Cem Kılıç, Fevzipaşa Caddesi Erzincan Adliye Sarayı önündeki duraktan yolcu aldı. Otobüsün geç geldiğini ileri süren öfkeli yolcu şikayetini dile getirerek Kılıç ile tartışmaya başladı.

Teskin çabalarına ve diğer yolcuların uyarısına rağmen tartışmayı sürdüren kişi, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine durumdan haberdar olan Kılıç, aracını kenara çekerek rahatsızlanan kişinin yanına gitti. Kılıç, ilk yardımda bulunduğu yolcuyu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastane acilindeki ilk müdahale sonrası tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cem Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yolcunun aniden öfkeli bir şekilde otobüse bindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Durağa yanaşınca bir yolcu aniden bana tepki göstererek ‘Nerede kaldınız, 1 saattir sizi bekliyorum’ dedi. Ben 'sakin olun oturun' dedim. O esnada bana hücum ederek saldırmaya çalıştı. Ben kendisine tekrar 'sakin olmasını ve arka koltuğa gidip oturmasını' söyledim. Ancak çok tepkiliydi. Otobüsle güzergahımda devam ederken benimle tartışan yolcunun aniden rahatsızlandığını bana diğer yolcular söyledi. Hemen dörtlüleri yakıp kenara yanaştım. Hastanın yanına giderek kontrol ettim, diline baktım. Yan çevirdim ve kalbini kontrol ettim. Daha sonra yolcuyu hastane aciline teslim ettikten sonra güzergaha geri döndüm."

Sağlık durumu düzelen yolcunun 2-3 gün sonra yanına gelerek teşekkür ettiğini aktaran Kılıç, "Şoförlük gerçekten çok zor bir meslek. Şoför arkadaşlarımızın Allah yardımcı olsun." dedi.

Erzincan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Polat ise kentte toplu taşıma içerisinde rahatsızlanarak hastaneye götürülen 3 kişi olduğunu ifade ederek "Şoförlerimize yönetmelik gereği her altı ayda bir teknik konular, trafik, halkla ilişkiler ve öfke kontrolü gibi eğitimler veriyoruz. Talimat gereği şoför arkadaşlar öncelikle araçlarda rahatsızlanan yolcularını hiçbir güzergah ve dakika düşünmeden en yakın sağlık birimine ulaştırmalarını istiyoruz. Bunu sağladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önemli olan halkımızın sağlığı. Bu noktada da arkadaşlarımız bilinçlendiler." şeklinde konuştu.

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Erzincan özel halk otobüsü rahatsızlandı Tartışan Yolcu

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