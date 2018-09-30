HABER

Tepki için başlayan film festivali 2 yaşında

30.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin kaldırılmasının ardından geçen yıl İstanbul’da düzenlenmeye başlanan “Ulusal Yarışma” ikinci kez izleyiciyle buluşuyor.

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "ulusal yarışma” kategorisinin geçen sene kaldırılmasının ardından bir grup sinemacının bir araya gelerek düzenlediği "Ulusal Yarışma”, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde geçen sene "ulusal film yarışma kategorisi”nin kaldırıldığının duyurulmasının ardından festivalin "uluslararası film yarışması” olarak tek dalda devam edeceği açıklanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bütçemizin önemli bir kısmını ulusal kategori alıyordu. Uluslararası kategoride ulusal filmlerimiz de olacak. Festivali dünyanın en saygın festivalleri arasına sokmak istiyoruz” demişti.

Yarışma sloganı: "Neyimiz var kaybedecek”

İstanbul'daki Beyoğlu Sineması'nda 30 Eylül'de başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan yarışmanın bu yılki jürisinde yazar Murathan Mungan, yönetmen Duygu Sağıroğlu, oyuncular Fatma Girik, Onur Saylak ve Hazar Ergüçlü ile sanatçı Gülsün Karamustafa'nın yanı sıra sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.
"Neyimiz var kaybedecek” sloganıyla yola çıkan "Ulusal Yarışma”nın organizasyonunda yer alan sinemacılardan yönetmen Kaan Müjdeci, meslek birliklerine danışılmadan festivallere ilişkin karar almanın mümkün olmadığını festival düzenleyicilerinin görmesi gerektiği kanaatinde. "Eğer ileriye yönelik geliştirme planı varsa da bugün var yarın yok olan bir politikacı kendine göre yapamaz. 55 yıllık bir yapı söz konusu olduğunda oranın sahibi artık bir kişi ya da belediye başkanı olamaz” dedi.

Sansür ve boykot ile gündeme geldi

Yönetmen Reyan Tuvi'nin Gezi eylemlerini konu alan "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” adlı belgeseli 2014 yılında sansürlenmiş ve çok sayıda film ve yönetmen festivale katılmama kararı almıştı. Geçen sene ise "ulusal yarışma” kategorisinin kaldırılmasına tepki gösteren meslek birlikleri, sendika ve dernekler yayınladıkları açıklamada, "Sinema endüstrimizin ulaştığı gelişim seviyesini görmezden gelen, üretilen filmlerimizin seyirciyle buluşma imkânını ortadan kaldıran Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yanlıştan vazgeçinceye kadar festivalin hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı kamuoyuna bildiririz” demişti.

"Neden belediye başkanı bu kadar aktif olur?”

Yarışma organizasyonunda yer alan sinemacıların gönüllü olarak çalıştığını dile getiren Müjdeci, "Kocaman bir sektörden bahsediyoruz. Fikirler ayrı olsa da birleştiğimiz nokta, Türkiye sineması” diyor. Film çekmek için motivasyonun önemli olduğunu söyleyen ve festivallerin de bu motivasyonun değerli bir parçası olduğunu ifade eden Müjdeci, "Neden bir belediye başkanı bir festivalde bu kadar aktif olur? Mesela, Cannes Film Festivali'nde belediye başkanı bu kadar aktif midir” diye soruyor. "Ulusal Yarışma” olarak misyonlarının kaldırılan kategorinin festivale geri dönmesiyle sonlanacağını söyleyen Müjdeci, sinema festivallerinin tamamının bağımsız olmasından yana:

"Bir festivali yeni kategoriler açarak geliştirebilir veya orijinal olabilirsiniz. Kendi köklerinizden bağımsız orijinal olamazsın. Film de böyledir, festival de.”

Müjdeci, Antalya Film Festivali'nin uluslararası alanda faaliyet gösterme iddiasıyla ilgili olarak ise şöyle düşünüyor:

"Bir ev düşünün. Dışını çok güzel boyuyorsunuz. ‘Ne güzel evim var' diyor, dışarıya davet gönderiyorsunuz ama misafire sunabileceğiniz orijinal bir şey yok. Türk sineması adına insanları davet ediyorsun ama Türk sineması yok.”

"Sinema tarihine parlak cümlelerle geçecek”

Sinema yazarı ve gazeteci Şenay Aydemir, "ulusal yarışma” kategorisinin kaldırılmasının siyasi iktidar tarafından sıklıkla dile getirilen "Kültürel iktidar olamadık” söyleminin politik karşılığına gelen bir karar olduğu görüşünde. "Geçmişin sinema birikimini unutturmak, bugünün ürünlerini de mümkün olduğu kadar denetim altında tutmaya çalışmak. Dolayısıyla basit bir idari karar değil, aynı zamanda politik bir tutum” diyor. Aydemir, bu noktadan hareketle, "Ulusal Yarışma” etkinliğinin de siyasi bir tavır olduğunu savunuyor:

"Antalya'da 'resmi' yetkililerinin sinemanın tarihsel birikimini yok etmeye yönelik tutumlarına karşı sinemanın 'sivil' insanlarının bu hafızayı diri tutma ve devamlılığı sağlamaya dair çabaları hiç kuşku yok ki ülkenin sinema tarihine parlak cümlelerle geçecek.”

"Kategorinin kaldırılması çelişki örneği”

Bu sene yarışma jürisinde bulunan sinema yazarı Uğur Vardan, Antalya Film Festivali'nde yer alan kategorinin kaldırılması ile 53 yıllık bir geleneğin yok edildiğine işaret ediyor. Festivalin bu kararı aldıktan sonra gerekçe sunmakta zorlandığını belirterek, "Bağlı bulundukları siyasal kimliğin her konudaki ‘yerli ve milli' refleksinin iş sinemaya gelince halının altına süpürülmesi, çelişkinin en bariz ifadesi” diyor. Vardan, "ulusal yarışma” kategorisinin yeniden festivale dâhil edileceğini düşündüğünü de sözlerine ekliyor.

Burcu Karakaş / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Kuzey Irak'ta gözler sandıktaKuzey Irak'ta gözler sandıkta
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybettiEdirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.