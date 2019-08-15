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Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 15.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.

Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku

Dün akşam Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor.

Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber'ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool UEFA Süper Kupa Fester Abdü

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