HABER

Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea’nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.Dün akşam Beşiktaş Park’ta Liverpool ile Chelsea’nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu.

Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku

Liverpool ile Chelsea’nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.

Dün akşam Beşiktaş Park’ta Liverpool ile Chelsea’nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu. Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor.

Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber’ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüşMalezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş
Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat satıyorHediyeyle başladı, 60 yıldır saat satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.