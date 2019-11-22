Tepki yağdı... Yavru köpek "Taksi"den iyi haber

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta bir taksi sürücüsü manevra yaptığı sırada yavru köpeği ezdi. Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki çeken olayla ilgili durak yetkilileri olaya karışan sürücünün işine son verirken, ezilen yavru köpekten ise iye haber geldi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir site önünde meydana geldi. Taksi sürücüsü, müşterisi Zülal Özgürer'i siteye getirdi. Yolcunun araçtan inmesinin ardından site bahçesinden çıkan taksi sürücüsü burada yavru bir köpeği ezdi ardından olay yerinden ayrıldı. Yavru köpeğin inlemelerini duyan site görevlisi ve sakinleri köpeğin yardımına koştu. Yerde acılar içinde yatan köpek için veteriner çağırdı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla taksi şoförü ve çalıştığı duraktan tepki yağdı. Çok sayıda hayvansever durağı telefonla arayarak tepki gösterdi.

ANNE KÖPEK BAŞINDA BEKLEDİ

Taksi müşterisi site sakini Zülal Özgürer, taksi şoförünün köpekle ilgilenmediğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Özgürer, "Evden para almak için içeri girdim. Geldiğim zaman burada kapı açıktı. Bir kadın ve güvenlik görevlisi köpeğin başında bekliyordu. Köpek can çekişiyordu arka ayakları oynamıyordu. Veterineri aradık, geldiler götürdüler. Çok bağırıyordu annesi geldi başına. Kutuya koyduk başında bekledik. Kırık yok dediler bize" dedi.