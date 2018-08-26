Tepkiler Artsa da Trump Göçmenlik Polisine Desteğini Sürdürüyor

Başkan Donald Trump, ICE olarak adlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Dairesi polislerini sınırlardan tehlikeli suçluların sızmasını önleyen “kahramanlar” olarak niteledi. Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı bu ve diğer kolluk gücü görevlilerine kamuoyu önünde övgüler yağdırdı. “Kahramanlara Selam” adını taşıyan etkinlik, Amerikalılar’ın tam da yeni sınır geçişi uygulamalarını ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarından ayrılması politikasını sorguladıkları dönemde düzenlendi.
Trump, hafta başında Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte güvenlik güçlerinin sınır ihlal suçlarına karşı çok iyi bir iş yaptıklarını ancak yeterince takdir edilmediklerini kaydetti: “Geçen yıl boyunca ICE ve CBP 1,27 milyon kilogram yasadışı ve ölümcül uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok insan ölmüş olabilirdi. ICE yetkilileri 127 binden fazla yabancı suçluyu yakaladı. Üstelik bunların suçları ağır. Haklarında 48 bin saldırı, 12 bin cinsel suç ve bin 800 cinayet suçlaması yapılmış.”
Trump’ın övgüsü ICE yetkililerinin San Bernardino California’da hamile karısını hastaneye yetiştirmeye çalışan Meksikalı bir adamı gözaltına almasının ardından geldi.
ICE yetkilileri bu kişinin Meksika’da cinayetten arandığını ve Amerika’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturabileceğini söyledi.
Trump yönetimi yasa dışı göçe karşı sıfır tolerans politikası, özellikle de göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulaması nedeniyle, eleştirilerin hedefinde. Bu yüzden ICE’ın lağvedilmesi ya da en azından görev yetkisinin değişmesi bile talep edildi.
Yüzlerce göçmen çocuk, federal mahkemenin çıkardığı, aileleriyle buluşturulmaları yönündeki emre rağmen Amerika’da hala gözaltında. Trump, etkinlikte bu konuya değinmedi, ancak yasadışı göçmenler için sığınak konumundaki kentlerin bu kişileri barındırmaya devam edemeyeceğini söyledi. Trump, Amerika’nın güneyde Meksika’yla sınırına duvar inşa edilmesi planını da dile getirdi.
Trump, yönetiminin çabalarının Kongre’deki Demokratlar tarafından engellendiğini söyledi. Bu Beyaz Saray’da yapılan etkinliğin Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere yardım etmek amacıyla düzenlendiği yorumlarına neden oldu.
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