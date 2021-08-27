Tepkiler dinmeyince OnlyFans müstehcen içerik yasağını askıya aldı

OnlyFans, çok eleştirilen "porno yasağı" kararını askıya alarak müstehcen içeriğe izin vereceğini açıkladı.

Açıklama, abonelik temelli sosyal medya sitesinin cinsel içerikli faaliyetler gösteren içeriklerin tamamını yasaklayacağını duyurmasından birkaç gün sonra geldi. Daha sonra sosyal medya platformu, ödeme hizmeti sağlayanların, pornografik içerik yükleyen içerik oluşturucularına para transferinde yardımcı olmayı reddetmesi üzerine bu kararı almak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

AÇIKLAMAYI TWİTER’DAN YAPTILAR

Twitter'da paylaşılan açıklamada, "Sesini duyuran herkese teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.

Çeşitli içerik oluşturucularından meydana gelen topluluğumuzu desteklemek için gerekli güvenceleri sağladık ve 1 Ekim'de yapılması planlanan politika değişikliğini askıya aldık.

OnlyFans kapsayıcılıktan yanadır ve içerik oluşturan herkese yuva sağlamaya devam edeceğiz.

ONLYFANS’IN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şirket, "kısa süre içinde" içerik oluşturanlarla resmi iletişim kuracağını belirtti. Müstehcen içeriği yasaklama kararı, özellikle pandemi esnasında çoğu geçimini siteden elde eden seks işçilerinin geniş çaplı tepkisiyle karşılaşmıştı.

OnlyFans aralarında fitness fenomenlerinden, müzisyenlerden ve aşçılardan gelen gönderilerin de bulunduğu birçok çeşitten başka içerikler de sunsa da site pornografinin ve müstehcen içeriğin patlamasına izin veren nispeten gevşek içerik denetimi yaklaşımıyla biliniyor.



