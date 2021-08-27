MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tepkiler dinmeyince OnlyFans müstehcen içerik yasağını askıya aldı

Tepkiler dinmeyince OnlyFans müstehcen içerik yasağını askıya aldı

27.08.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, Bella Thorne ve Megan Barton Hanson gibi isimlerin de hesabının olduğu OnlyFans, kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla, müstehcen içeriklerin kaldırılacağını söylemişti. Geri adım atan OnlyFans, "kapsayıcılıktan yana olduğunu ve içerik oluşturan herkese yuva sağlamaya devam edeceğini" söyledi.

Tepkiler dinmeyince OnlyFans müstehcen içerik yasağını askıya aldı

OnlyFans, çok eleştirilen "porno yasağı" kararını askıya alarak müstehcen içeriğe izin vereceğini açıkladı.

Açıklama, abonelik temelli sosyal medya sitesinin cinsel içerikli faaliyetler gösteren içeriklerin tamamını yasaklayacağını duyurmasından birkaç gün sonra geldi. Daha sonra sosyal medya platformu, ödeme hizmeti sağlayanların, pornografik içerik yükleyen içerik oluşturucularına para transferinde yardımcı olmayı reddetmesi üzerine bu kararı almak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

OnlyFans'ın kararı sonrası seks işçileri Megan Barton Hanson'u hedef aldıOnlyFans'ın kararı sonrası seks işçileri Megan Barton Hanson'u hedef aldı

AÇIKLAMAYI TWİTER’DAN YAPTILAR

Twitter'da paylaşılan açıklamada, "Sesini duyuran herkese teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.

Çeşitli içerik oluşturucularından meydana gelen topluluğumuzu desteklemek için gerekli güvenceleri sağladık ve 1 Ekim'de yapılması planlanan politika değişikliğini askıya aldık.

OnlyFans kapsayıcılıktan yanadır ve içerik oluşturan herkese yuva sağlamaya devam edeceğiz.

Bella Thorne'u suçlamışlardı! OnlyFans’tan yasak sonrası ilk açıklama geldiBella Thorne'u suçlamışlardı! OnlyFans’tan yasak sonrası ilk açıklama geldi

ONLYFANS’IN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şirket, "kısa süre içinde" içerik oluşturanlarla resmi iletişim kuracağını belirtti. Müstehcen içeriği yasaklama kararı, özellikle pandemi esnasında çoğu geçimini siteden elde eden seks işçilerinin geniş çaplı tepkisiyle karşılaşmıştı.

OnlyFans aralarında fitness fenomenlerinden, müzisyenlerden ve aşçılardan gelen gönderilerin de bulunduğu birçok çeşitten başka içerikler de sunsa da site pornografinin ve müstehcen içeriğin patlamasına izin veren nispeten gevşek içerik denetimi yaklaşımıyla biliniyor.

Megan Barton Hanson OnlyFans'ta soyunarak bakın nasıl bir ev aldıMegan Barton Hanson OnlyFans'ta soyunarak bakın nasıl bir ev aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadıPınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcıyı topa tuttu: Çok tehlikeliÜnlü şarkıcıyı topa tuttu: Çok tehlikeli
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Demi Rose OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Cesetler kanalizasyona yığıldı, ölü sayısı arttı

Cesetler kanalizasyona yığıldı, ölü sayısı arttı

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Pentagon'dan Afganistan açıklaması

Pentagon'dan Afganistan açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.