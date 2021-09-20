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  4. Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

20.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör, bu durumun cinsel taciz olduğunu düşünmediğini belirterek "Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

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"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör taciz
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
basbaya cinsel taciz. sizi seven bi ateist olarak bu ayip ayip
size göre herşey normal zaten

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