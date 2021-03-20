Tepkilere Karşı Cumhurbaşkanlığı'ndan Sosyal Medya Kampanyası

Altun, “Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman Güçlü Kadın Güçlü Türkiye diyeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir dünyada ailenin ve toplumun güçlü olduğuna inanıyoruz. Kadınların sorunlarını çözecek çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor. Her zaman Güçlü Kadın Güçlü Türkiye diyoruz” paylaşımıyla hükümet yetkilileri ve AKP’lilerce benzer paylaşımlarda bulunulmasını teşvik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’nin kabul ettiği uluslararası anlaşma niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’yi çıkarması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Tepkilere karşı sosyal medyada kampanya başlatan Cumhurbaşkanlığı ve AKP, “Türkiye’nin kendi mevzuatı yeterli” görüşünü savunuyor.

Altun, sonrasında, “Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Altun’un başlattığı kampanyaya katılımıyla Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı kadın haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmeden çekilmesini normalleştirme çabasına katıldı.

Selçuk, “2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz. Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” paylaşımını yaptı.