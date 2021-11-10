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  4. Tepkilere neden oldu! Öğretmenden 'küçük hewaller' paylaşımı

Tepkilere neden oldu! Öğretmenden 'küçük hewaller' paylaşımı

10.11.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine ’Küçük Hewaller’ demesi tepkilere neden oldu. Paylaşım sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Tepkilere neden oldu! Öğretmenden 'küçük hewaller' paylaşımı

Siirt’in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine ’Küçük Hewaller’ diyerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

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"KÜÇÜK HEWALLER"

Öğretmen Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen Siirt
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