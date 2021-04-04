HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

04.04.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli 103 amiralin yayınladığı 'Montrö' bildirisine tepkiler gelmeye devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bildirinin saat detayına dikkatleri çekerek "Bildirinin zamanı ve dönemi itibariyle baktığımızda yaptığımız dış politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini gösteriyor'' açıklamasını yaptı.

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 103 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı. Bu bildiriye siyasilerden tepkiler gecikmedi.

Konuyla CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şunları ifade etti:

"Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimizi gereken cevabı verdi. Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası yapmış olduğu bir bildiri.. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.

Emekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine peş peşe tepkiler! Soruşturma başlatıldıEmekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine peş peşe tepkiler! Soruşturma başlatıldı

Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle oturulup her zaman müzakereler yapılabilir

Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır.

YİNE GECE YARISI BİLDİRİSİ

Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı bildirisi... Hem mavi vatanda, hem Azerbaycan'da, Libya'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin donanmanın en güçlü olduğu zamanda... Uluslararası boyutu olduğunu da düşünüyorum.

Son Dakika: Emekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepkiSon Dakika: Emekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

Bildiriyi çok da dikkate alıyoruz değil. Muvazzaflar tarafından bildirilere muhatap olmuş bir iktidarız. Zamanı ve dönemi itibari ile baktığımızda yaptığımız dış politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini, eylemlerini devam ettireceklerini gösteriyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
CHP'li vekile şantaj davasında flaş kararCHP'li vekile şantaj davasında flaş karar
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Son Dakika: Emekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

Emekli 103 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

CHP'li Özgür Karabat'a şantaj davasında sanıklara tahliye

CHP'li vekile şantaj davasında flaş karar

Meral Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük

Meral Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük

Eski Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Emine Alp Meşe biyografisi...

Emine Alp Meşe kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Seyit Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seyit Torun evli mi?

Seyit Torun'dan erken seçim yorumu

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye: Siz her türlü krizin ortağısınız

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz her türlü krizin ortağısınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.