'Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, uzman psikolog Sabri Yurdakul, ebeveynlerin, çocuklarını karnelerindeki notlara göre yargılamamaları gerektiğini söyledi. Yurdakul, "'Çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Aksine 'Bu nasıl not, sen nasıl tembelsin?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmayacak" dedi.

Uzman psikolog Sabri Yurdakul, çocukların karnesindeki düşük notların ve derslerdeki başarısızlıklarının nedeninin 'tembellik' olarak algılanmaması gerektiğini, bu durumun başka temel problemlerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Başarısız çocuğun aile ve eğitim hayatında ciddi problemler olabileceğini belirten Yurdakul, aile içi sorunlar, dikkat eksikliği, sınav kaygısı ve verimli çalışamama gibi faktörlerin başarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Yurdakul, "Düşünün ki evinizde sürekli bir kavga ortamı var. Bakıyorsunuz ki çocuğunuz, ders notları düşmeye başlamış. Bu çocuklarımızın ruhsal dünyasının derslerine yansımasıdır; çünkü çocuklarımızın üzüntülü ve mutsuz olduklarında ders çalışamazlar. Kafalarını derslere yoğunlaştıramazlar. Aynı durum, dikkat eksikliği için de geçerlidir. Dikkat eksikliği, sadece sınavlarda dikkatsiz davranmak ya da odaklanmamak değildir. Çocuklarımız; evde dersin başına oturamazlar. çabuk sıkılırlar. Öğrendiklerini aklında tutamaz ve bakarız ki bildikleri konularda dahi birçok hatalar yapmıştır" diye konuştu.

Ailelerin, çocuklarının ders notlarına odaklanıp, onları sürekli eleştirmek yerine dersler konusundaki gayretlerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Sabri Yurdakul, "Çocuklarımıza 'Ben senin çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Bunun aksine 'Bu nasıl bir not, sen nasıl tembel bir insansın?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza hiçbir faydamız olmayacaktır. Bu yüzden onlara karşı kullandığımız dil çok önemlidir. Ne çok fazla cesaret vermek için 'Ben sana güveniyorum, en güzel notları alacaksın' diye onları baskı altına almalıyız ne de onları sürekli eleştirip, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmalıyız" dedi.

