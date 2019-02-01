HABER

'Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

 ADANA'da, uzman psikolog Sabri Yurdakul, ebeveynlerin, çocuklarını karnelerindeki notlara göre yargılamamaları gerektiğini söyledi. Yurdakul, "'Çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz.

'Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, uzman psikolog Sabri Yurdakul, ebeveynlerin, çocuklarını karnelerindeki notlara göre yargılamamaları gerektiğini söyledi. Yurdakul, "'Çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Aksine 'Bu nasıl not, sen nasıl tembelsin?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmayacak" dedi.
Uzman psikolog Sabri Yurdakul, çocukların karnesindeki düşük notların ve derslerdeki başarısızlıklarının nedeninin 'tembellik' olarak algılanmaması gerektiğini, bu durumun başka temel problemlerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Başarısız çocuğun aile ve eğitim hayatında ciddi problemler olabileceğini belirten Yurdakul, aile içi sorunlar, dikkat eksikliği, sınav kaygısı ve verimli çalışamama gibi faktörlerin başarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Yurdakul, "Düşünün ki evinizde sürekli bir kavga ortamı var. Bakıyorsunuz ki çocuğunuz, ders notları düşmeye başlamış. Bu çocuklarımızın ruhsal dünyasının derslerine yansımasıdır; çünkü çocuklarımızın üzüntülü ve mutsuz olduklarında ders çalışamazlar. Kafalarını derslere yoğunlaştıramazlar. Aynı durum, dikkat eksikliği için de geçerlidir. Dikkat eksikliği, sadece sınavlarda dikkatsiz davranmak ya da odaklanmamak değildir. Çocuklarımız; evde dersin başına oturamazlar. çabuk sıkılırlar. Öğrendiklerini aklında tutamaz ve bakarız ki bildikleri konularda dahi birçok hatalar yapmıştır" diye konuştu.
Ailelerin, çocuklarının ders notlarına odaklanıp, onları sürekli eleştirmek yerine dersler konusundaki gayretlerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Sabri Yurdakul, "Çocuklarımıza 'Ben senin çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Bunun aksine 'Bu nasıl bir not, sen nasıl tembel bir insansın?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza hiçbir faydamız olmayacaktır. Bu yüzden onlara karşı kullandığımız dil çok önemlidir. Ne çok fazla cesaret vermek için 'Ben sana güveniyorum, en güzel notları alacaksın' diye onları baskı altına almalıyız ne de onları sürekli eleştirip, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmalıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz''Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz''Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz'

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendiÜnü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi
Eşini öldüren kadın: Akşam tartıştık, sabah ilişki isteyince bıçağı savurdumEşini öldüren kadın: Akşam tartıştık, sabah ilişki isteyince bıçağı savurdum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.