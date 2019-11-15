HABER

Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 14 yaşında olan G.K.

Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 14 yaşında olan G.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında ağabeyinin de olduğu, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur G.K., duruşmada, Serdar A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu; ancak durumu öğrenince bir şey yapacağından korktuğu için ağabeyi Yasin K.'yi şikayet ettiğini söyledi.
Olay, 2016 yılının Ağustos ayında, G.K.'nin sosyal medyada tanıştığı ve ilişki yaşadığı Serdar A. tarafından kaçırıldıktan 1 gün sonra eve dönmesinin ardından jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. G.K., erkek arkadaşı Serdar A.'nın kendisine önce ormanlık alanda sonra da kaçırıp, evine götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. G.K., ayrıca babası öldükten sonra vasi tayin edilen ağabeyi Yasin K.'nin de 11-12 yaşlarından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. G.K., farklı tarihlerde Y.Ü., M.B. ve B.B.'nin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Hamile olan G.K.'nin gebeliği, 8'inci haftada sonlandırıldı. Yapılan DNA testinde, bebeğin babasının, Serdar A. olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ağabey Yasin K. ve Serdar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ü., M.B. ve B.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor raporuyla yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen G.K.'nin, yaşadığı olayların hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğu belirtildi.
DAVA AÇILDI
Şüpheliler hakkında 'cinsel istismar', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur G.K., tutuklu sanıklar Yasin K. ve Serdar A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren G.K., ağabeyiyle ilgili olan şikayetini geri çekmek istediğini söyledi. Ağabeyini, tepkisinden korktuğu için suçladığını öne süren G.K., "Bana bir şey yapmadı. Ben ağabeyimi korktuğum için şikayet ettim. Serdar benim yaşımı biliyordu. Kent ormanında birlikte olmuştuk. Ben yaşımın 14 olduğunu söyledim. Y.Ü. ile de kahvede ilişkiye girdik" dedi.
Serdar A. ise mağdurla sosyal medyada tanıştıktan sonra görüşmeye başladığını belirterek, "Orada 1983 yazıyordu doğum tarihi; ancak ben bunun doğru olmadığını biliyordum. Ben yaşını sorduğumda bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Buluşmamızda yaşını bilmiyordum sonra tekrar sorma gereği duymadım. En son kaçırdığımda bana, 'Ben günümü doldurdum. Evlenebilirim' dedi. Evde ilişkiye girdikten sonra kimliğini ilk kez gördüm" diye konuştu.
Önceki duruşmada ifade veren Yasin K. ise söyleyecek sözü olmadığını belirtti.
TAHLİYE TALEPLERİNE RET
Serdar A.'nın avukatı, mahkeme heyetine, müvekkiliyle mağdurun sosyal medyadaki konuşmalarını delil olarak sunup, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısındaAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısında
Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandıTerör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.