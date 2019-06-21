HABER

TEPSAM Başkanı Yıldırım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, "23 Haziran İstanbul seçimlerinin kazananını kanaat önderleri belirleyecektir" dedi.Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TEPSAM Başkanı Yıldırım:

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, "23 Haziran İstanbul seçimlerinin kazananını kanaat önderleri belirleyecektir" dedi.
Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyaset tarihinin her döneminde liderler ve adayların meşruiyetlerini sağlamak için halkın desteğini almak, dolayısıyla da halkla iletişim kurmak zorunda olduklarını belirten Yıldırım, "Türkiye, demokrasi alanında İstanbul seçimleri ile önemli bir sınavdan geçmektedir. Türk siyasi geleneğine bakıldığında yerel seçimlerin sonuçları, genel seçimin hemen ardından yapıldığında, genel seçimlerin sağlaması gibi görülürken; genel seçimler öncesinde ise bir tür kamuoyu yoklaması olarak düşünülmektedir. İstanbul Seçiminde Vatandaşın yönetime katılmasını sağlayan ve vatandaşa kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran aday kazanacaktır. Seçim, birden çok alternatif karşısında özgür iradeye dayalı eğilimleri ifade eder. İstanbul seçmeni 23 Haziran seçimlerde oy verirken, vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin ya da insan olarak en temel haklarından birini kullanmanın ötesinde bir siyasi davranış sergileyecektir. İstanbul seçiminde en önemli faktör adayın belirleyiciliği özelliğinin bütün bölgeler için kabul görünür olmasıdır. Ve seçmenlerin siyasal tercihlerinin belirlenmesinde kanaat önderlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Cumhur ittifakı ve millet ittifakı seçmeninde siyasi görüş ve parti olguları ön plana çıkmaktadır. Seçmen tercihi üzerinde etkili olan bir diğer önemli faktör propagandadır. Etkin propaganda yönlendirebilir, seçmen bunu gizlese de, etkin propaganda rüzgâr oluşturur, rüzgâr tercih değişimine etki eder. Sivil toplum örgütleri ve memleket derneklerinin ziyaretleri bu anlamda önem taşımaktadır" dedi.

İstanbul seçimlerinde adaylara ilişkin medyada yer alan haberlerin seçmen tercihini etkileyeceğini aktaran Yıldırım, İstanbul seçmeninin kararı üzerinde en çok etkiyi belediye başkan adaylarının projeleri ve vaatlerinin yapacağını söyledi. Yıldırım, "Araştırmalar kapsamında üretilen verileri, bilgi olarak görmemek önemlidir. Bu veriler alınıp değerlendirildikten, yorumlandıktan sonra, toplumsal yapıyı doğru görmemizi sağlayacak olan bilgiler üretilebilir. İstanbul’da, göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği toplumsal yapıyı en çok etkileyen faktörlerden biri. Kolaylıkla yer değiştirebilen bir toplum da kendini bu hareket kabiliyetine göre tanımlıyor. “Hepimiz Türk vatandaşıyız, ama değişik kökenlerden yörelerden olabiliriz. İstanbul Yerel Seçimi toplumun memleket ve hemşerilik anlayışlarında olduğu kadar kimlik ve vatandaşlık algılarında da etkileyici unsur haline getirmiş durumda. İstanbul seçimini kalbim memlekette, aklım İstanbul’da diyen vatandaşların vermiş olduğu oylar belirleyecek" diye konuştu.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildiSiirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.