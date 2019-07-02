HABER

TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG’nin komutanlarından PKK’lı teröristle gizli biçimde ’eylem planı’ imzalamasını kınadı.BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisinde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelmesini eleştiren TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, "Anlaşma imzalaması bataklığa dönüşecek bir adımdır.

TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG’nin komutanlarından PKK’lı teröristle gizli biçimde ’eylem planı’ imzalamasını kınadı.
BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisinde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelmesini eleştiren TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, "Anlaşma imzalaması bataklığa dönüşecek bir adımdır. PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG’ye komutanlık eden PKK teröristi ’Ferhat Abdi Şahin’ ile BM’nin üyeleri bilgisi dışında bir araya gelerek ’Eylem Planı’ imzalaması, BM adına son derece üzücü ve şiddetle kınanması gereken bir durumdur. Türkiye’nin bölgedeki terör örgütlerine yönelik operasyonunun önüne geçmek adına atılan bir adımdır. Bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bölgede uzun yıllar sürecek bir coğrafi plan uygulamak isteniyor. Türkiye gerekli stratejik adımlarını atmak zorundadır" dedi.
Türkiye’yi yalnızlaştırmak için çalışanların olduğunu belirten Yıldırım, "PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı zorla silah altına alması dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Türkiye direnen ve çevresindeki sorunlarla büyük bir gayret ve olgunlukla mücadele eden bir devlettir. BM’nin terör örgütüyle anlaşma yapması birileri tarafından meşrulaştırmaya çalışılan bir PKK devletinin sinyalidir. Eylem Planı adı altında yapılan anlaşma ayrıca BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir" diye konuştu.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepkiOrtaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki
Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalıKaramollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' iddialarına AK Parti'den ilk yanıt!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç'a sert tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım açıklaması

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağım'

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.