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TEPSAM'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

İç-dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren, bağımsız bir think-tank kuruluşu olan Türkiye Ekonomik  Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın bildirgesi yayınladı.

İSTANBUL,(DHA) - İç-dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren, bağımsız bir think-tank kuruluşu olan Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın bildirgesi yayınladı.

TEPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıldırım, "Milletimizin sesi, vicdanı olan, yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun" dedi.

Bir şehrin ve ülkenin gelişiminde basının rolünün büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan her haberin toplumun tüm bireyleri üzerinde etkin bir iz bıraktığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak basınımız halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her koşulda çalışan ve büyük emek veren basın mensuplarımızın başarıları daim olsun. Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli çalışmalara, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde projelere imza atan think tank kuruluşu TEPSAM‘ın çalışmalarında basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum.

Sorunlarımızı ve taleplerimizi kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırmada son derece kıymetli bir köprü olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum."

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