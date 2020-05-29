Ter lekesini hızlıca yok eden yöntemler! Sirke, oksijenli su...

Su ve beyaz sirkeyi karıştırarak püskürtmeli şişe yardımıyla lekenin üzerine sıkın. En az bir saat boyunca bekletin. Soğuk suda, her zaman kullandığınız deterjan ile yıkayın.

İnatçı ter lekeleri süregelen bir dert halini alıyorsa önceliğiniz leke oluşumunu engellemek olmalı. Sağlıklı her insan terler. Ancak lekenin sebebi sadece terlemek değildir. Terimizin içerdiği tuz, kullandığımız deodorantların alüminyum bazlı içerikleriyle birleştiğinde sarı lekelere neden olur. Deodorantı, gömleğinizin üstüne sıkma alışkanlığından bir an önce vazgeçmelisiniz. Antiperspirant roll-on kullanıyorsanız giyinmeden önce kol altlarınızın kuruluğundan emin olun. Şimdi, en inatçı ter lekelerinde bile işe yarayan önerilerimizle ter lekelerinden kurtulmaya başlayabilirsiniz:

2. ZORLU TER LEKELERİNE ÖNCE KARBONAT

İhtiyacınız:

4 yemek kaşığı karbonat

1/4 bardak ılık su

Uygulanışı:

Temiz bir kapta karbonat ve suyu karıştırarak macun haline getirin.

Macunu ter lekesinin üzerine iyice sürün.

Zorlu lekeler için en az bir saat bekletin. Her zamanki gibi yıkayın.

DİKKAT! Karbonat her ne kadar zararsız olsa da renk açıcı etkisi nedeniyle koyu renk giysilerde denemeyin.

3. İNATÇI TER LEKELERİNE ŞAŞIRTICI ÇÖZÜM

Evlerimizde ağrı kesici amaçla bulundurduğumuz aspirin ile inatçı ter lekelerinden zahmetsizce kurtulmak mümkün!

İhtiyacınız:

İki aspirin

1/2 bardak ılık su

Uygulanışı:

Aspirinleri ezerek toz haline getirip ılık suda bir çözelti oluşturun.

Lekeli kıyafeti bu çözelti içinde 2-3 saat beklettikten sonra her zamanki gibi yıkayabilirsiniz.

4. TER LEKESİ HALA ÇIKMIYOR MU? ÜZÜLMEYİN ÇARE ECZANEDE

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan oksijenli su, yerleşmiş sarı ter lekelerinin de korkulu rüyası olacak. Lekenin büyüklüğüne göre kullanacağınız ölçüyü, tatlı ya da yemek kaşığı olarak seçebilirsiniz.

İhtiyacınız:

Bir ölçü oksijenli su

Bir ölçü karbonat

Bir ölçü bulaşık deterjanı

Temiz bir dış fırçası

Uygulanışı:

Temiz bir kasede tüm malzemeyi macun kıvamına getirin.

Hazırladığınız macun ile lekeli bölgeyi diş fırçası yardımıyla iyice fırçalayın.

En fazla 20 dakika beklettikten sonra,her zamanki gibi çamaşır makinesinde yıkayın.

DİKKAT! Hidrojen peroksit içeriğiyle renk açan bu yöntem, renkli çamaşırlar için uygun değildir.

