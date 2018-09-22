Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz bir emek hareketiyiz, siyasi hareket değiliz. Dolayısıyla insanlarla ten rengimiz dünyanın farklı yerlerinde farklı olabilir ama ter rengimiz dünyanın her yerinde aynı. Biz emek örgütüyüz." dedi.

Eğitim Bir-Sen Yalova Şube Başkanlığınca, merkeze bağlı Güneyköy'deki Sadrettin Özden Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2. Geleneksel Piknik Şöleni'ne katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek hareketi, örgütlü gücü olduğunu söyledi.

Yalçın, Memur-Sen teşkilatının her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta bizim gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü yapının demokratik zeminin yerinde olmayışının bedelini bu millet ödedi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik. Millet kendi arasında kategorize edilerek 'Herkes eşit ama bazıları daha eşit.' diyerek beyaz adam mantığıyla bu milleti siyah adam yerine koyan Türkiye'deki bazı elitist güruh, jakoben dayatmacı ekip Türkiye'de nefes almayı zorlaştırdı."