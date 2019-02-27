AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore tarafından 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneğinde, sadece görme değil aynı zamanda zihinsel engelli çocuklara da can yoldaşlığı yapacak köpekler yetiştiriliyor.

Görme engellilere "yol arkadaşı" yetiştirilen dernekteki rehber köpekler, golden ve labrador cinslerinden seçiliyor.

Öncelikle uysal ve sağlıklı olup olmadıklarına bakılan köpekler, anne ve babalarının genetik yapıları incelendikten gönüllü ailelere verilerek bir yıl süren eğitime tabi tutuluyor.

Eğitim sonrası uygulanan sınavı geçen rehber köpek adayları, en az 5, en fazla 6 ay görme engelli eğitimine tabi tutuluyor.

Daha sonra yol arkadaşlığı için ücretsiz görme engellilere verilen köpeklerden elenenler, bu defa zihinsel engelli çocuklarla çalışmak üzere "terapi köpekleri" olarak yetiştiriliyor.

- "Rehber köpek okullarının merkezini kurmak istiyoruz"

İki yılı aşkın süredir Türkiye'nin ilk rehber köpeği Kara ile yaşayan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Türkiye'de görme engellilere yönelik rehber köpekler yetiştiren ilk dernek olduklarını söyledi.