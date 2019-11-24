Terapi Köpeklerinin Yararları

Araştırmalar, insanların bir evcil hayvanı okşarken, stres ve anksiyetelerinin azaldığını, tansiyonlarının da düştüğünü gösteriyor.
Okullarda, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hatta hastanelerde bile terapi köpeklerinin yaygınlaşmasının nedeni de bu. Amerika’nın Sesi, hastalarına terapi köpekleriyle destek veren iki hastaneyi ziyaret etti. Ayrıntılar sıradaki haberimizde…
Bu Taz. Missouri Üniversite Hastanesi’nde çalışan bir Avustralya Çoban köpeği.
Gönüllü Bruce Miller, “Çok ilgi görüyor ve bu ilgiden çok memnun” diyor.
Taz, rahatlama ve duygusal destek sağlayan bir terapi köpeği.
Missouri Tıp Fakültesi’nden Kevin Gwin, “Bazen hastalar kendilerini çok yalnız hissediyor. Buraya geliyor, yalnız kalıyor ve sıkılıyorlar. Köpeklerin gelişini dört gözle bekliyorlar. Geldiklerinde bütün bölüm canlanıyor” ifadelerini kullanıyor.
Hasta Peyton Waldren, “Gerçekten çok heyecanlandım çünkü uzun zamandır köpek görmemiştim. Beni çok mutlu etti. Ağrımı unutturdu, başka hiçbir şey düşünmedim” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.
Johns Hopkins Hastanesi’nin, yoğun bakım ünitesi dahil, her bölümünde terapi köpekleri var. Ancak, köpeklerin hastaları nasıl etkilediği konusunda yeterli araştırma yok. Hopkins’ten psikolog Megan Hosey, köpeklerin hastaların iyileşmesine katkısı olup olmadığını araştıran bir çalışma başlatmış.
Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden Doçent Doktor Megan Hosey, “Eski çalışmalar üzerinde yaptığımız incelemede, hastanelerde, huzur evlerinde veya psikiyatri merkezlerinde kalan hastaların, terapi hayvanlarından yararlandıklarını gördük. Hastaların ruhsal durumları düzelmiş, ağrıları azalmış, kalp atışları düzene girmiş ve genel olarak, tedavilerine daha çok özen göstermeye başlamışlar” diyor.
Molly adlı terapi köpeğinin ziyaret ettiği bu hasta, tecrübesini yazıya dökmüş.
Terapi köpeği sahibi Marlena Casey, “Geçen hafta hastaneye kaldırıldığımda, köpeğim çok şaşkındı, yedi gün ağladı” diyor.
Molly, Marlena Casey’nin köpeği.
Casey sözlerine devamla “Üç yıl eğitim aldık, önce sınıfta sonra da yalnız. Ve geçen Nisan ayında, testi geçti” ifadelerini kullanıyor.
Casey, hastaların Molly’ye, hemşirelerine veya doktorlarına anlatmadıkları şeyleri anlattıklarını söylüyor. Görünüşe bakılırsa, bu kahverengi iri gözler, hastalarda bir güven duygusu uyandırıyor.
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