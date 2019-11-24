Terapi Köpeklerinin Yararları

Araştırmalar, insanların bir evcil hayvanı okşarken, stres ve anksiyetelerinin azaldığını, tansiyonlarının da düştüğünü gösteriyor.

Okullarda, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hatta hastanelerde bile terapi köpeklerinin yaygınlaşmasının nedeni de bu. Amerika’nın Sesi, hastalarına terapi köpekleriyle destek veren iki hastaneyi ziyaret etti. Ayrıntılar sıradaki haberimizde…

Bu Taz. Missouri Üniversite Hastanesi’nde çalışan bir Avustralya Çoban köpeği.

Gönüllü Bruce Miller, “Çok ilgi görüyor ve bu ilgiden çok memnun” diyor.

Taz, rahatlama ve duygusal destek sağlayan bir terapi köpeği.

Missouri Tıp Fakültesi’nden Kevin Gwin, “Bazen hastalar kendilerini çok yalnız hissediyor. Buraya geliyor, yalnız kalıyor ve sıkılıyorlar. Köpeklerin gelişini dört gözle bekliyorlar. Geldiklerinde bütün bölüm canlanıyor” ifadelerini kullanıyor.

Hasta Peyton Waldren, “Gerçekten çok heyecanlandım çünkü uzun zamandır köpek görmemiştim. Beni çok mutlu etti. Ağrımı unutturdu, başka hiçbir şey düşünmedim” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.