Terapi odası kitap oldu

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı.

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı. Danışanlarının izniyle terapi sürecinin işleyişini anlatıldığı belirtilen kitabın üç kahramanının unuttukları sandıkları anılarıyla nasıl yüzleştiklerini anlatıyor.

Alanında bir ilk olduğunu belirten Güngör, "Hayatlarımız, yaralarımız ve ukdelerimizin aslında nasıl da birbirine benzediğini görecek, yalnız ve çaresiz olmadığınızı hissedeceksiniz" dedi.

"Ukde’nin kahramanları kitaptaki isimlerini kendileri seçti"

Kitapta yer alan öykülerin kahramanları olan danışanlarının hikayelerinden ve terapi süreçlerinden esinlenerek öykülerini yazdığını belirten Mehtap Güngör, "Hepsinden izin aldım. Hatta öykülerdeki isimlerini kendileri belirlediler ve tüm bu süreç içerisinde beni desteklediler. Öncelikle onlara teşekkürü borç bilirim. Bu üç öykünün kahramanlarına ve tüm danışanlarıma bana dünyalarını açtıkları için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Sola Unitas Yayınları’ndan çıkan Ukde, tüm kitapçılarda yerini aldı.