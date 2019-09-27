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Terapi odası kitap oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı.Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı.

Terapi odası kitap oldu

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı.

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, terapi odasında danışanlarıyla gerçekleştirdiği seansları Ukde ismiyle kitaplaştırdı. Danışanlarının izniyle terapi sürecinin işleyişini anlatıldığı belirtilen kitabın üç kahramanının unuttukları sandıkları anılarıyla nasıl yüzleştiklerini anlatıyor.
Alanında bir ilk olduğunu belirten Güngör, "Hayatlarımız, yaralarımız ve ukdelerimizin aslında nasıl da birbirine benzediğini görecek, yalnız ve çaresiz olmadığınızı hissedeceksiniz" dedi.

"Ukde’nin kahramanları kitaptaki isimlerini kendileri seçti"
Kitapta yer alan öykülerin kahramanları olan danışanlarının hikayelerinden ve terapi süreçlerinden esinlenerek öykülerini yazdığını belirten Mehtap Güngör, "Hepsinden izin aldım. Hatta öykülerdeki isimlerini kendileri belirlediler ve tüm bu süreç içerisinde beni desteklediler. Öncelikle onlara teşekkürü borç bilirim. Bu üç öykünün kahramanlarına ve tüm danışanlarıma bana dünyalarını açtıkları için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Sola Unitas Yayınları’ndan çıkan Ukde, tüm kitapçılarda yerini aldı.

Mehtap Güngör kimdir?
Mehtap Güngör, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 5 yıl boyunca çeşitli eğitim kurumlarında gençlere ergenlik, performans ve sınav kaygısı, motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları konularında danışmanlık yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını ‘Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Çarpıtmalar ile Semptomlar Arasındaki İlişki’ konulu projesiyle bitirdi.
Güngör, Okan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yaptı. Mehtap Güngör, kurucusu olduğu PsikoMola Bireysel ve Kurumsal İletişim Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Terapi odası kitap oldu

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