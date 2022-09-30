Terapistine platonik aşık olan kadın öyle şeyler yaptı ki... Adım adım takip edip erotik mesajlar gönderdi

Eski terapistine aşık olan 38 yaşındaki Catherine Hatt isimli bir kadın ismi açıklanmayan adamla bağnaltı kurmak için tam 5 yıldır her yolu denedi. Terapistinin saplantılı aşkının fark etmesi üzerine seanslara son vermesi Hatt’ı çileden çıkarttı. Adamın kendisini görmemek istememesi üzerine derin bir hayran kırıklığı yaşayan Hatt, adama erotik mesajlar, aşk mektupları ve şiirler göndermeye başladı. Yazdıklarına cevap alamaması üzerine ise terapistinin Kuzey İrlanda’daki evini ziyaret etmeye başladı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Adamın kendisine cevap vermemesi üzerine her yolu deneyen Hatt, terapistini kendisiyle uygunsuz ilişki yaşayarak dolandırma suçundan polise şikayet etti. Suçlamalarının geri alan Hatt polise verdiği ifadesinde platonik bir şekilde aşık olduğunu itiraf etti. Polis, ismi açıklanmayan adamın daha fazla tacizden korunmasına yardımcı olacağını söyledikleri Stalking Koruma Emri'ni çıkardı. Mahkeme tarafından emir beş yıllığında onaylandı.



