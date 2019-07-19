Terapötik Aşı Çalıştayı gerçekleştirildi

Terapötik aşıların ülkemizde antijenden itibaren tüm basamaklarıyla geliştirilmesi amacıyla uluslararası katılımlı ‘Terapötik Aşı Çalıştayı’nı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, kanser aşılarının ülkemizde üretilmesinin ve hastaların hizmetine güvenilir bir şekilde sunulmasının önemine vurgu yaptı. Söz konusu bilimsel toplantının ihtiyaç duyulan aşıların yerli ve milli olanaklar dahilinde üretilmelerine yönelik TÜSEB’in yeni dönemde izleyeceği yol haritasının oluşturulmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “en önemli stratejik hedefimiz” olarak nitelendirdiği ilaç, aşı ve tıbbi cihazda yerlileşme ve millileşme vizyonu doğrultusunda, TÜSEB olarak etkin ve kalıcı çözümlerin hayata geçirileceğini belirtti.

TÜSEB Koşuyolu Kampüsü’nde gerçekleştirilen Teröpotik Aşı Çalıştayı’nın açılış oturumunu TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez yönetti.

Bilimsel etkinliğe ilgili alanda faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası firma temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu terapötik aşıların teknoloji transferi kullanılarak antijenden itibaren tüm basamaklarıyla Türkiye’de üretilmesini sağlayacak yenilikçi faaliyetler ve bu faaliyetlerin sosyo-ekonomik katkı potansiyeli detaylı olarak değerlendirildi.



