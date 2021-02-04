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  4. Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

04.02.2021 02:39 | Son Güncelleme:
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Karaman’da 4 katlı binanın teras katından yola düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fenari Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde yaşandı.

Karaman’da 4 katlı binanın teras katından yola düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fenari Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50), hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü sonradan öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

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