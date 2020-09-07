HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terasta çıkan yangın geceyi aydınlattı

Terasta çıkan yangın geceyi aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’da, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Bursa’da, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Evren Sokak’ta 3 katlı bir evin terasında gece yarısı başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba harcadı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yanan evde oturan ailenin kısa süre önce yurtdışında yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal olduYer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
'Turuncu Kategori'deki Özlem Atsak ile 'Gri Kategori'deki Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi
Özlem Atsak ile Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek
Ankara'da kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.