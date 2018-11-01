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Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de boşanma kararı aldığı eşi Emine Akgül'ü, buluştuğu alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryada tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Kayseri'de boşanma kararı aldığı eşi Emine Akgül'ü, buluştuğu alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryada tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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