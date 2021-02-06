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Terasta yaktığı mangal, itfaiyeyi harekete geçirdi, mahalleli sokağa döküldü

06.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir apartmanın terasında mangal yakan kadın, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa’da bir apartmanın terasında mangal yakan kadın, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Dumanları görünce yangın olduğunu zanneden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını tespit etti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir apartmanın terasından dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar sokaklar sebebiyle, bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, ihbarın geldiği sokağa girdiklerinde yangına rastlamadı. Bu sırada araştırma yapan ekipler bir apartmanın terasından dumanların yükseldiğini gördü. Zillere basarak apartman sakinlerini evden tahliye etmeye çalışan ekipler, durumu fark etti. Yangının olmadığı ve bir kadının teras mangal yaktığı ortaya çıktı. Mangal yaktıktan sonra ateşi titizlikle söndürmesi konusunda kadını uyaran itfaiye ve polis ekipleri, sokaktan ayrıldı. Öte yandan mahalle sakinleri de sokakta olanları merakla izledi.

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