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Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.

Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.
Olay gece yarısı Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evlerinin terasında oyun oynayan Ayşe Yıldız, bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Aile, hemen sağlık ekibi çağırdı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Ayşe'nin cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü

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