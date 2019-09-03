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Terastan düşen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yaşadığı 2 katlı evin terasından düşerek, ağır yaralanan Şehmus Demir (98), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Terastan düşen yaşlı adam öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yaşadığı 2 katlı evin terasından düşerek, ağır yaralanan Şehmus Demir (98), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Demir, 2 katlı evinin terasından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Terastan düşen yaşlı adam öldü

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