Terastan düştüğü sanılan yaşlı adam öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 katlı tamirci dükkanının terasından düştüğü sanılan Orhan Karademir (74), yaşamını yitirdi.

İpekciler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Çıraklar Caddesi'nde bu sabah bir tamirci dükkanının önünde eski demirci ustası Orhan Karademir, yerde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Orhan Karademir'in öldüğü belirlendi. Karademir'in cesedi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Orhan Karademir'in bir süredir akli dengesinin yerinde olmadığı, son katı inşaat halinde olan 2 katlı ve araç tamiri üzerine faaliyet gösteren işyerine ise sokakla bağlantısı olan merdivenleri kullanarak çıktığı, dengesini kaybedip düştüğünün sanıldığı belirtildi.

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