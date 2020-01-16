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  4. Terastan düşüp ölen manken Aslı Baş'ın ailesinin 'beraat' isyanı

Terastan düşüp ölen manken Aslı Baş'ın ailesinin 'beraat' isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti. Anne Müesser Baş (67), "Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.
'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın dün görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.
'BU ACI BİTMEYECEK'
Manken Aslı Baş'ın Antalya'da yaşayan ailesi, karara büyük tepki gösterdi. Anne Müesser Baş, çok üzgün olduklarını, beraat kararını asla beklemediklerini söyledi. 10 sene boyunca davada önemli deliller elde ettiklerini belirten Baş, "10 yıldır eşimle beraber gecemizi gündüzümü bu davaya harcadık. Avukatlarımız üstün çaba sarf etti. Beraat kararı sonrası rahatsızlandık. Şaşkınız ve çok üzgünüz. Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.
36 DURUŞMA SONRASI BERAAT
Baba Mehmet Yavuz Baş (73) ise intihar denilen olayın cinayet olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu cinayet, kızımın öldürülmesidir. Bunun mücadelesini verdik. Avukatlarımız her şeyi ortaya çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi yok edilen delilleri ortaya çıkardılar. Kızım öldürüldü. Ama mahkeme takdirini beraattan yana kullandı. Tapeler gizlendi. Böyle mi olmalıydı. 36 duruşma yapıldı ama sonuç hüsran oldu" diye konuştu.
Aile, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

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