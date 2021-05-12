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Teravih namazı ne zaman bitecek? Bugün teravih kılınıyor mu?

12.05.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazının kılınışı Ramazan'ın son saatlerinde araştırılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sona ermesi ile son teravih namazı ne zaman kılınacak? Bugün teravih namazı kılınıyor mu? soruları gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

Teravih namazı ne zaman bitecek? Bugün teravih kılınıyor mu?

Teravih namaz ne zaman bitecek? Ramazan ayının son saatlerinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. Peki, bugün teravih kılınıyor mu? İşte, ayrıntılar...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BİTİYOR?

Teravih namazı 11 Mayıs günü yatsı namazının ardından eda edilecek. Ramazan ayı arife günü sonrası Ramazan Bayramı başlayacak.

Yatsı namazı ile vitr namazı arasında her iki rekatta selam verilerek kılınan teravih namazı, koronavirüs tedbirleri kapmasında bu yıl evlerde kılındı.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.


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