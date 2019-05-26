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Teravih namazına giden yaşlı adamın korkunç ölümü! Ayakları kopmuş halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

Karabük’te teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Teravih namazına giden yaşlı adamın korkunç ölümü! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, olay Aşağı Kızılcaören köyünde teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, patika yoldan demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada Kardemir’den Kayseri’ye Kangal demiri yüklü 23039 sayılı yük treni raylardaki yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ayakları kopan Özer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Karabük tren kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah yolunda vefat etmiş amcamız. ne güzel
Ey Allah'ın resulü salat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah'ın habibi ve dostu salat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah'ın arşinınve göklerinın nuru salat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah'ım hayırlıların en hayırlısı salat ve selam senin üzerine olsun öncekilerin veda sonrakilerin efendisi salat ve selam senin üzerine olsun Hamd sadece alemlerin sadece rabbi olan Allah'a mahsustur. Mecit Özer...Mecit Özer...Mecit Özer...
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