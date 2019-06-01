Teravih namazına giden yaşlı çifte TIR çarptı: 2 ölü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da teravih namazı kılmak için evinden çıkan Saadet (83) ve Ramazan Sağlam (87) çifti, TIR'ın çarpması sonucu hayatı kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Yarımca köyünde oturan Ramazan ile Saadet Sağlam çifti, teravih namazını kılmak için evinde çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 23 BV 450 plakalı TIR çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sağlam çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Saadet ve Ramazan Sağlam'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilglii soruşturma sürdürülüyor.

