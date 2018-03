Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek...

KOÇ

Sevgili Koçlar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, her ne kadar bir ikilemin göstergesi olsa da, yönetici Venüsün bugün Boğa burcunda seyrine başlaması ilişkide sorunların güven-saygı-sevgi çerçevesinde çözülmesini sağlayabilir. Belki de sizin varlığınız, eşiniz için her anlamda değer taşıdığı için tartışmadan uzak durabilir. Siz de aynı şekildi buna gönüllü olabilirsiniz. Tabii ki Terazi dolunaylarında kendi isteklerimizden ziyade başkalarını düşünmek zorunda kalabiliriz. Bu da bizi rahatsız eder. Evet sıkıntılar olsa bile, bir çatışmaya dönüşmeden sorunları mantıklı şekilde konuşursak çözüme ulaştırırız. Şu sıralarda Merkür burcunuzda geriliyor. Bu zaten acil kararların alınmaması, her durumun analiz edilmesi, hızlı çalışan zihnimizin bizi yanlışa sürüklememesi için bilinçli olmayı işaret ediyor. Bu kolay mı? Eğer istersek başarılı olabiliriz. Siz kendinize göre düşünüyorsunuz. Fakat sorunların kaynağında neler yatıyor, ona bakmalıyız. Bencilce düşünemeyiz, problemleri de görmezden gelemeyiz. Bu iş hayatında da, çocuklarımızla ilgili konularda da ve aşka yaklaşım biçimimizde önem taşıyor. Maddi konularda bu Dolunayda bir çözüm bulmak, en azından paramızı uygun şekilde kullanmak mümkündür. Konfora düşkünlük artacaktır. Ayarını bilirsek sorun çıkmaz. Kişisel kararlarınızı lütfen yeniden ele alınız. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız. Evlilik, boşanma veya ilişki mevzularında başkalarının bizden beklentileri ile bizim isteklerimiz arasındaki dengeyi akıllıca sağlamalıyız.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Gayet dikkatli, tedbirli bir şekilde parasal yöndeki ilişkilerimizi ölçüp tartacağız. Sağlam olanla olmayan arasındaki ayrımı rahatlıkla yapabileceğiz. Konfor duygumuz, seçkinlik arzumuz, kaliteli olana bizi yöneltecek. Abur cubur, ıvır zıvır şeylere yönelmeyeceğiz. Huzur ve emniyet duygusu tabii ki kıymetlenecek. Uyum ve denge maddi ve manevi konularda önem verdiğimiz olgular haline gelecek. Bundan taviz vermeyeceğiz. Venüs-Boğa burcunda genel olarak zaten yaş tahtaya pek ayak bastırmaz. Koçlar ne kadar ateşli ve girişimci kişiler olsalar da gezegenlerin transit Boğa geçişlerinde kendilerini garanti altına almaya dönük hareket etmeyi tecrübe ederler. Bu gayet yararlıdır.