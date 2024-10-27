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'Terbiyesiz adam' Uygunsuz halde görünce… Yardım çığlıklarına koştular 'Yanlışlıkla kendime ceza kestim'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 11:25
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Antalya'da bir şahıs, uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarmak için 35 metre yükseklikteki bir uçurumdan kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan ve yardım çığlıkları atan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra konuşan genç, “Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim” dedi.

'Terbiyesiz adam' Uygunsuz halde görünce… Yardım çığlıklarına koştular 'Yanlışlıkla kendime ceza kestim'

Akılalmaz olay, saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda uygunsuz halde bulunan bir kişiyi uyarmak isteyen N.M.A. (27), mahsur kaldı.

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YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Yaklaşık 35 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan N.M.A.'nın, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kayalıklarda mahsur kalan genci gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla N.M.A.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı.

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"TERBİYESİZ BİR ADAM VARDI! ONA CEZA KESEYİM DERKEN YANLIŞLIKLA KENDİME CEZA KESTİM"

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarılan N.M.A., “Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim” dedi. İtfaiye ekiplerinin N.M.A.'yı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından film sahnesi gibi izlendi. (İHA)

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