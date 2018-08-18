Tercan Kaymakamlığı'ndaki silahlı saldırı

BİNGÖL (AA) - Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığı'nda müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu yaşamını yitiren Tercan Müftü Vekili Ersin Kan'ın cenazesi memleketi Bingöl'de defnedildi.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kan'ın cenazesi, Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyü Çanakkale Şehitleri Camisi'ne getirildi.
Kan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi.
- "Gençlerin eğitimine önem veriyordu"
Bekar olan Kan'ın ağabeyi Ertuğrul Kan, kardeşinin küçük olmasına rağmen kendisine ağabeylik yaptığını söyledi.
"Çünkü bizim ailemiz Ersin'den sorulurdu." diyen ağabey Kan, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
Geçen hafta kardeşini ziyarette gittiğini, camide vaazını dinlediğini aktaran Kan, Tercan sakinlerinin kardeşine büyük teveccüh gösterdiğini belirtti.
Kan, "Hocanın geçen hafta insanlara şu öğüdü vardı. Dedi ki biz gençlerimizi imam hatiplere, medreselere göndermiyoruz. Gençleri okumaya teşvik ediyordu. Devamlı yapıcı bir kimliği vardı. Gençlerin eğitimine önem veriyordu." diye konuştu.
Kan'ın, Kur'an kursu arkadaşı ve kuzeni imam Sabahattin Korkmaz da Ersin Kan ile okulda ve medresede 14 yıl beraber okuduklarını ve kuzeninin çok sakin, kendi haline biri olduğunu söyledi.
Korkmaz, "Böyle bir şeyin nasıl meydana geldiğini halen kabullenmiş değilim. Ama Allah'ın takdiridir. Bu olayı böyle kabullenmek zor bir şeydir." ifadelerini kullandı.
Dün, Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığı'nda müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
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