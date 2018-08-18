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Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 kişiden 2'sinin cenazesi, toprağa verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 2'sinin cenazesi defnedildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ilçe müftülük veri hazırlama memuru Rasim Kılıç ve imam Harun Yakup Günday'ın cenazesi, Tercan ilçesine getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, iki kişinin de mesai arkadaşları olduğunu belirterek, "Tercan deyince iki arkadaşım aklıma gelirdi. Cinnet geçiren başka bir çalışanımızın sebep olduğu bir hadisede kaybettik. Cenab-ı Hakk şehit olarak haşreylesin." ifadesini kullandı.

İlçe meydanında İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kılıç ve Günday'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında dün müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, zanlının da yer aldığı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Erzincan silahlı saldırı tercan

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