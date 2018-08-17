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Tercan'da Müftülük personeli, imam ve vaizi öldürdü, 4 imamı yaraladı -3

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilerde ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

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