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Tercan’da silahlı saldırı: 1 muhtar öldü, çoban yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde çoban ile muhtarın içerisinde bulunduğu otomobil tarandı.

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde çoban ile muhtarın içerisinde bulunduğu otomobil tarandı. Olayda Üçpınar Köyü Muhtarı Behzat Çakmak hayatını kaybetti, yanında bulunan Afganistan uyruklu çoban ise yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Üçpınar köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Üçpınar Köyü Muhtarı Behzat Çakmak’ın kullandığı otomobil seyir halindeyken pusuya düşürülerek silahlarla tarandı. Muhtar Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Köyde yoğun güvenlik tedbiri alındı.
Öte yandan Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde önceki gün meydana gelen kavgada bir muhtar adayı hayatını kaybetmişti.

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