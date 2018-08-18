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Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından öldürülen 4 kişiden memur Rasim Kılıç (53) ile müezzin Harun Yakup Günday (52) Tercan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.  Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi.

Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi 

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından öldürülen 4 kişiden memur Rasim Kılıç (53) ile müezzin Harun Yakup Günday (52) Tercan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Aslan, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Rasim Kılıç'ı vurdu. Aslan, daha sonra yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ile imam ve müezzin olarak görev yapan Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç'a kurşun yağdırdı. Fatih Aslan, en son kendi başına ateş etti. Saldırı sonucunda Ersin Kan ile Rasim Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile saldırgan Fatih Aslan, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.
Erzurum ve Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan 5 kişiden Ersin Kan'ın cenazesi gönderildiği memleketi Bingöl'de toprağa verildi, Muhammed Küçükyıldız'ın cenazesi ise Erzurum'da yarın toprağa verilecek. Otopsi sonrası 4'er çocuk babası Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın cenazeleri Tercan ilçesine getirildi. Tercan ilçe meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazına Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, müftülük çalışanları, ölenlerin acılı yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın çocukları ve yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı namaz sonrası Kılıç ve Günday'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Fatih Aslan'ın cenazesi ise güvenlik nedeniyle toprağa verilmek üzere yakınlarının da yaşadığı İstanbul'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi

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