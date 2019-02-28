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Tercih anlaşmasız ya da ertelemeli Brexit olacak

28.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Britanya Başbakanı May AB'den ayrılış tarihinin ertelenmesinin önünü açtı.

Tercih anlaşmasız ya da ertelemeli Brexit olacak

Brexit'in üç ay ertelenip ertelenmeyeceği en geç 14 Mart'ta belli olacak.Britanya Avam Kamarası Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecindeki stratejisini onayladı. Başbakanın parlamentonun AB ile varılan Brexit anlaşmasını ve düzensiz Brexit’i ret etmesi durumunda 14 Mart’ta AB’den ayrılma tarihinin ertelenmesinin oya sunulması şeklindeki önerisi büyük çoğunlukla kabul edildi.

Britanya’nın birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda Brüksel ile kararlaştırılan AB vatandaşlarının haklarının korunması konusunda Başbakan May’den garanti talep edilen öneri de Avam Kamarası’nda onay buldu. Böylece anlaşmasız Brexit durumunda da Britanya’da yaşayan 3 milyon 600 bin AB vatandaşının statülerini kaybetmemeleri teminat altına alınmış oldu.

Salı günü Theresa May sürpriz bir kararla şimdiye kadar izlediği Brexit politikasını değiştirdiğini ve 29 Mart olarak saptanan çıkış tarihinin ertelenebileceğini açıklamıştı. Britanya Başbakanının kabinenin baskısı üzerine tavizde bulunmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. Bakanlar düzensiz Brexit tehdidini kaldırmadığı takdirde May kabinesinden ayrılacaklarını duyurmuşlardı.

Corbyn: “Brexit yeniden halkın oyuna sunulsun”

Avam Kamarası’ndaki oylamada Başbakan May’in üç kademeli Brexit planı 20’ye karşı 502 oyla kabul edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Brexit’ten sonra da gümrük birliğinde kalınmasını öngören karar teklifi ise ret edildi. Başbakan May AB’den ayrılma tarihinin üç ay ertelenmesini kabul edeceğini açıklamıştı.

Theresa May 12 Mart’a kadar AB ile varılan anlaşmayı onaylatamadığı takdirde 13 Mart’ta anlaşmasız Brexit oya sunulacak. Bu teklif de geri çevrilirse ayrılış tarihinin ertelenmesi için Avam Kamarası’nda oylama yapılacak. Theresa May oylamadan önce “Avam Kamarası’nda AB ile varılan anlaşmanın oylanabilmesi ve 29 Mart’ta anlaşmayla AB’den ayrılabilmemiz için hukuken bağlayıcı değişiklikler yapılması yönündeki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” demişti.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn gümrük birliği ile ilgili önerilerinin ret edildiği oylamadan önce şimdiye kadar izlediği tutumu değiştirerek ikinci Brexit referandumundan yana olduğunu açıklamıştı. Corbyn gümrük birliğinde kalma önerisinin ret edilmesi durumunda ikinci referandum için daha önce verilmiş olan öneriyi destekleyeceklerini duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Brexit sürecinin uzatılmasına prensipte karşı olmadıklarını duyurdular. Paris’te Macron ile buluşan Angela Merkel “Britanya daha fazla zamana ihtiyaç duyarsa karşı çıkmayız” dedi. Macron ise "erteleme isteğini ancak ‘haklı’ olduğu takdirde değerlendireceklerini” belirtti.

DW, afp, Reuters/AG, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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