Tercih döneminin Bonus’u Ostim Teknik Üniversitesinde

YKS tercih süreci başladı. Üniversitede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler hayatlarını etkileyecek kararı, tercih süreci boyunca Ostim Teknik Üniversitesinde tercih danışmanlığı yapan Süleyman Beledioğlu’yla birlikte veriyor. Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla adını ‘Bonus Hoca’ olarak tanıtan Süleyman Beledioğlu, Ostim Teknik Üniversitesinde tercih sürecinin biteceği 29 Temmuz’a kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Tercih sürecini ve öğrencilerin bu dönemdeki psikolojilerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA değerlendiren Beledioğlu, bu konuda ailelere de çok iş düştüğünü söyledi. ‘Dostum Stres’ , ‘Öğrencilerin Dikkat Sorunu’ , ‘Ailelerin Öğretmenliği’ ve ‘Aklın Notları’ kitaplarının yazarı Beledioğlu, tercih sürecindeki öğrencilere ve ailelerine tercih danışmanlığı yapıyor. Öğrencilerin geçmiş yıllara oranla daha bilinçli olduğunu söyleyen Beledioğlu, “Öğrenciler daha çok, ‘Bu bölümü hangi üniversitede okumalıyım’ , ‘Tercih ettiğim bölümün sıralaması ne kadar düşer ve neden düşer’ , ‘Bölümü bitirdikten sonra ben nasıl daha rahat iş bulabilirim’ ve ‘Okurken kendimi nasıl geliştirebilirim’ sorularını soruyorlar. Dikkat ederseniz öğrenciler ne kadar bilinçli hale geldi” dedi.

“İşe yaramaz bir tane meslek yok” Tercih sürecindeki adayların dikkat etmesi gereken hususlara değinen Beledioğlu, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Beledioğlu, 4 sene sürecek lisans eğitiminin sonunda öğrencilerin sertifikalarını bir dosya haline getirmesi gerektiğinin belirterek, “Genel bir kriter kullanırsam; işe yaramaz bir tane meslek bulamazsınız. Her mesleği ihtiyaçlar ortaya çıkarmış zaten. Bütün mesele; sektörlerin işine yarayacak hale getiremediğimiz meslekler var. Her meslek işe yarar ama biz o mesleği iyi bir bakımla büyütememişiz, sektörlerin tercih edeceği hale getirememişiz. Bugün orta ölçekli bir firmadan büyük ölçekli holdinglere kadar nereye bakarsanız bakın bilişim teknolojilerinde ve iletişim becerilerinde öğrenciler bu konuda kendilerini yetiştirebilirlerse avantaj kazanıyor. Onun için öğrencilere diyorum ki; Uluslararası İlişkileri bitirseniz de bilişim teknolojilerinde sertifikasyon programlarından yararlanın. Öğrenciler işe girerken; kendi yetenek ve becerilerini belgeleyecekleri birer dosya oluştursunlar. Bu sene benim dikkatimi çeken bilgisayarla ilgili bölümlere büyük rağbet var. Gerek yapay zeka gerekse YÖK’ün açıkladığı geleceğin mesleklerine baktığımız zaman aslında bu meslekler bilişim teknolojileriyle ilgili meslekler. Örneğin; bilgi güvenliği teknolojisi, veri analizi, girdi ve çıktıların düzenlenmesi gibi. Öğrenciler, ‘Ben işletmeyi kazandım bu benim ne işime yarar’ demesinler, sektör bunu talep ediyor bunu unutmasınlar. İşletmeyi okuyup, bitirebilirsiniz ama bununla beraber ‘Bilişim teknolojilerinde benim becerim var, belgelerim de bunlar’ derseniz işe alınma konusunda öncelikli hale gelirsiniz. En çok bu hususa dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu.

“Endüstri 4.0 dinamik bir yapıyı ifade ediyor”

Süleyman Beledioğlu, çağımızda bilginin sınırı olmadığını ifade etti. Endüstri 4.0’la birlikte mesleklerin sürekli değiştiğini de söyleyen Beledioğlu, “Bilgiye sınır yok diye bir kural var artık. Bilginin sınırı yok. Yani 10 bilgi elde ettiğinizde size 100 bilgi daha elde edebileceğiniz bir pozisyona sokuyor. Kısacası bilgiye sınır yoksa kendinizi geliştirmeye de bir sınır yok. Benim hep söylediğim bir metefor var; Biz akşam alim olarak uyuruz, sabahleyin cahil olarak uyanırız. Gün boyu bilgi toplar, bilgi ediniriz. Sabah kalktığımızda yeni şeyler icat edilmiştir ve biz onları öğrenmek zorunda kalırız. Endüstri 4.0’ın mantığı aslında budur. Endüstri 4.0; sahip olduğunuz mesleklerin sürekli değişmek zorunda olduğunu ve onun üzerine sürekli yenilerini de koymak zorunda olduğunuz dinamik bir yapıyı ifade ediyor” diye konuştu.

“Tüm öğrencilerin Ostim Teknik Üniversitesi’ni incelemesini istiyorum”

Ostim Teknik Üniversitesi’nin uygulama ağırlıklı bir eğitim süreci sunacağını söyleyen Beledioğlu, bu yönüyle diğer mühendislik fakültelerinden ayrıldığını vurguladı. Beledioğlu, “Ostim Teknik Üniversitesi aslında uygulama ağırlıklı bir üniversite. Mühendisliğin proje ağırlığı ve ofis bazlı çalışmasının yanı sıra sahadaki aksiyonunu da kurgulamışlar. Teknik alanda hızla gelişen üniversiteler var; Bursa Teknik Üniversitesi, Trabzon Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi gibi. Bakıldığında uygulama ağırlıklı üniversiteler hızla gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Çünkü sektör bunu istiyor. Dolayısıyla Ostim Teknik Üniversitesini, bütün öğrencilerin incelemesini ve bu yolun sonunda sektörle birlikte el ele, kol kola bir yürüyüş içerisinde olduklarının farkına varmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.