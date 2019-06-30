Etkileşimli sayfada sunulan 4 etkileşimli raporun ilkinde, Türk üniversitelerinin tümü alfabetik olarak sıralandı. Adaylar, buradan dünya genel sıralamalarındaki yerini görmek istediği üniversiteyi seçiyor. Böylece aday, ilgilendiği üniversitenin 11 dünya sıralamasına göre kaçıncı olduğunu görebiliyor.

Adaylar, rapordaki 4 etkileşimli tabloyu inceleyerek ilgilendikleri üniversitelerin genel sıralamalardaki akademik performanslarını kolayca görebilecek. Ayrıca adaylar, ilgilendikleri üniversitelerin, bilim alanlarına göre dünyadaki durumlarını da karşılaştırmalı inceleyebilecek.

Sayfada yer alan rapor, Türkiye'deki üniversitelerin dünya genel sıralamaları ve dünya bilim alanı sıralamalarında kaçıncı olduğunu araştırmaya ve ilgi duyulan üniversiteleri diğerleriyle karşılaştırmaya olanak sağlıyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı teknik ekibi, bu yıl adayların üniversite ve bölüm seçmesine yardımcı olmak amacıyla özel bir etkileşimli sayfa hazırladı.

SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve her üniversitenin dünya sıralama listelerindeki yerini gösteren etkileşimli rapor kullanıma açıldı.

Raporda, 11 dünya genel sıralamasından en az birinde yer alan Türk üniversitelerinin dünyadaki sırası da yer aldı. Adaylar, dünya genel sıralamalarından hangisini seçerse, ona girebilen tüm üniversitelerin kaçıncı olduğunu aynı anda görebiliyor ve ilgilendiği üniversiteyi diğerlerinin sıralarıyla karşılaştırabiliyor.

Etkileşimli raporda ayrıca en az bir bilim alanında dünya sıralamasında yer alabilen üniversiteler alfabetik olarak listelendi. Adaylar, incelemek istedikleri üniversiteyi alfabetik listeden seçerek, onun hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olduğuna bakabiliyor. Bu etkileşimli tablo, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 sıralama kurumunun 2018'de açıkladığı sonuçların tümünü kapsıyor.

Raporun son bölümünde ise dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 sıralama kurumunun açıkladığı tüm bilim alanları alfabetik liste halinde verildi. Listedeki 105 bilim alanından hangisi incelenecekse o seçilerek, hangi üniversitelerin dünyada kaçıncı olduğu görülebiliyor.