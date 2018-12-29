"Tercihli ticaret anlaşması 2019'da imzalanacak"

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini artırmak için çeşitli yollar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bunların en önemlisi iki ülke arasında kurulması planlanan tercihli ticaret sistemi. İlgili bakanlıkları arasında temaslar devam ediyor, müzakerelerde çok ciddi bir aşamaya gelindi. Artık tercihli ticarete konu olacak mal gruplarının belirlenmesi aşamasında sona gelindi. İnşallah 2019'da bu anlaşmayı imzalayıp uygulamaya koyacağız." dedi. Büyükelçi Özoral, 2018 yılında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve iki ülke ilişkilerindeki beklentileri AA muhabirine değerlendirdi. Bu yıl iki ülkenin tarihe geçecek çok önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Özoral, yıl içerisinde Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'nun Anadolu ayağı olan TANAP'ın ve Türkiye'de belli bir noktaya yapılan en büyük yabancı yatırımı oluşturan STAR Rafinerisi'nin açıldığını hatırlattı. Güney Gaz Koridoru ile taşınacak Azerbaycan doğal gazının Avrupa'nın gaz tedarikinin çeşitlendirilmesine ve enerji güvenliğine büyük katkı sunacağını vurgulayan Özoral, 6,5 milyar dolarlık proje olan STAR Rafinerisi sayesinde ise Türkiye'nin cari açığında önemli bir azalma meydana geleceğini, ülkeye katma değer üretecek istihdam sağlanacağını kaydetti.

Özoral, 2018'de tüm bunların ötesinde çok daha önemli olaylara tanıklık ettiklerini ifade ederek, yıl içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusunca kurtarılışının 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı. - "2018 çok anlamlı olaylara sahne oldu" Kafkas İslam Ordusu'nun 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtararak Azerbaycan'ın bugünkü siyasi sınırlarına ulaşmasını sağladığını söyleyen Özoral, "15 Eylül 2018'de de Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları Azerbaycan ordusu ile birlikte tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi Bakü sokaklarında büyük bir geçit töreni gerçekleştirdiler ve töreni iki cumhurbaşkanı birlikte kabul etti. Bu gerçekten de bizim ilişkilerimiz açısından bir dönüm noktası, zirve noktası oldu. Dolayısıyla 2018 uzunca bir süre unutulmayacak çok anlamlı olaylara sahne oldu ve bu bakımdan da tarihteki yerini alacaktır." diye konuştu. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri de değerlendiren Özoral, son yıllarda karşılıklı ticaret hacminde düşüş yaşandığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"3,5 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmimiz son zamanlarda 1,5 milyar dolara kadar geriledi. 2015'te petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüşten sonra Azerbaycan ekonomik durgunluk dönemine girdi. Bu nedenle bizim Azerbaycan'a ticaretimizde de ciddi bir azalma meydana geldi. Bunu aşmak için çeşitli yollar üzerinde çalışıyoruz. Bunların en önemlisi de iki ülke arasında kurulması planlanan tercihli ticaret sistemi. İlgili bakanlıklar arasında temaslar devam ediyor, müzakerelerde çok ciddi bir aşamaya gelindi. Artık tercihli ticarete konu olacak mal gruplarının belirlenmesi aşamasında sona gelindi. İnşallah 2019'da bu anlaşmayı imzalayıp uygulamaya koyacağız." - "Türk yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor" Azerbaycan'ın ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol dışı sektörleri geliştirmek için çeşitli teşvik programlarını uyguladığını bildiren Özoral, "Azerbaycan'ın istihdam yaratacak, kendisine rekabet gücü katacak, katma değer verecek, gayri safi milli hasılayı artıracak, üretim yapacak tesislere ihtiyacı var ve Türkiye'den de yatırımcıları bu çerçevede bekliyor. Türk yatırımcıların buraya gelip yatırım yapmaları, ekonomik varlığa katkıda bulunmaları Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerini güçlendirecek, kardeşlik bağlarımızı daha da pekiştirecektir. Yatırımcılarımızı Azerbaycan'a özellikle incelemeye davet ediyorum. Azerbaycan'da üretilen ürünler Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ciddi biçimde ihraç edilme potansiyeline sahip . Dolayısıyla gelecek vadeden, geniş potansiyeli olan bir ülke. Türk yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla geniş alanlara hitap eden büyük projeler gerçekleştirdiklerini bildiren Özoral, Nisan 2016'da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki muharebelerde bazı bölgelerin kurtarılmasının ardından iskana açılması mümkün olan Çocuk Mercanlı köyünde kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti. Çocuk Mercanlı'nın iskana açılmasının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ'a büyük dönüşün başlangıcı" olarak nitelendirildiğini söyleyen Özoral, bu yerleşim biriminin, Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılmasından sonra yapılabilecekler konusunda örnek teşkil ettiğini dile getirdi. - "Askeri ilişkiler zayıflama olmadan devam edecek" Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri ilişkilerden de bahseden Özoral, "Elimizde olan tüm imkanları Azerbaycan ordusunun güçlenmesi amacıyla Azerbaycan'ın emrine sunuyoruz. Gürcistan'ı da katarak iş birliğimizde üçlü mekanizma oluşturduk. Her sene düzenli olarak üçlü genelkurmay başkanları toplantısı düzenleniyor. Hem üçlü hem de ikili ortak tatbikatlar yapılıyor. Bu tatbikatlar, ülkelerimizin birlikte hareket edebilme, gerektiğinde birlikte operasyonlar gerçekleştirilme imkanlarını genişletiyor. Bu konuda hiçbir şekilde zayıflama olmadan devam edeceğiz." dedi.