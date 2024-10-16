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  4. Tereddüt etmese belki de hayatta olmayacaktı... Deprem anında panik yapan şahıs kendini aşağı bırakmaktan son anda vazgeçti

Tereddüt etmese belki de hayatta olmayacaktı... Deprem anında panik yapan şahıs kendini aşağı bırakmaktan son anda vazgeçti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.10.2024 15:34
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Malatya'da merkez üssü Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Olay sonucunda 3 binada kısmi çökme yaşanırken, can kaybı bildirilmedi. Deprem anında panik yapan bir kişi, iş yerinin balkonundan atlamaktan son anda vazgeçti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan hamile bir kadın da depreme evinin balkonunda yakalandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tereddüt etmese belki de hayatta olmayacaktı... Deprem anında panik yapan şahıs kendini aşağı bırakmaktan son anda vazgeçti

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Hürriyet Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katındaki iş yerinde bulunan bir kişi, panikleyerek balkona çıktı. Aşağıya sarkmayı düşünen ancak son anda kararından vazgeçen kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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HAMİLE KADIN DA DEPREMDE YARALANDI

Öte yandan Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı müstakil evin yan tarafına yapılan ek balkonda çökme oldu. Çökme sırasında balkonun yakınlarındaki hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç (34) yaralandı.

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APAR TOPAR ACİLE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya hamile
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